Москва, 19 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Количество обманутых дольщиков в России за 2015 год снизилось на 2640 человек. Достроены 54 объекта. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В 2015 году проведена значительная работа над внесением изменений в Федеральный закон №214-ФЗ (Закон о долевом строительстве). Часть поправок, защищающая дольщиков, вступила в силу с 1 октября 2015 года. Основные нововведения касаются ужесточения требований к страховым компаниям, работающим на рынке долевого строительства, и запрета жилищно-строительным кооперативам строить более одного дома.