Москва, 19 апреля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Представителей СМИ предлагается серьезно ограничить в возможности следить за ходом ЕГЭ и ГИА и проверкой их результатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции ЛДПР Максим Шингаркин.

И. Тихий. Экзамен. 1957

Законопроект не допускает для представителей СМИ возможности осуществлять аудиозапись, видеосъемку или иные способы сбора данных непосредственно в помещении, где проводится ЕГЭ во время его проведения, а также в помещениях, где проводится проверка таких результатов, рассмотрение апелляций и утверждения итогов ЕГЭ и ГИА.

Кроме того, согласно законопроекту, все видеозаписи и аудиозаписи с ЕГЭ и ГИА, полученные как в процессе, так и по результатам их проведения, должны храниться исключительно на защищенных ресурсах. Доступ к ним предоставляется председателю и членам комиссии, непосредственно проводящим ЕГЭ, обучающимся, а в случаях, когда обучающиеся являются несовершеннолетними — их родителям, а также проверяющим и утверждающим результаты работы.

Срок хранения видеозаписи, основания и порядок предоставления доступа к ним, согласно законопроекту, утверждаются постановлением правительства РФ.

Депутат отмечает, что в настоящее время размещение таких материалов в открытом доступе не запрещено, между тем они содержат персональные данные несовершеннолетних.