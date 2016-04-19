Москва, 19 апреля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Правительство РФ совместно с Минстроем в 2015 году предприняло меры по удержанию ипотечного рынка. С 1 апреля 2015 года начала действовать программа «Ипотека с господдержкой». В результате на 31 декабря 2015 года каждый третий ипотечный кредит в стране взят по программе «Ипотека с господдержкой» — 37,6% от всего объёма выданных кредитов с момента начала действия программы и 32,7% — от суммы общей выдачи за 2015 год. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

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Программа позволила удержать ситуацию на первичном рынке. Льготной ипотекой воспользовались 210,6 тыс. семей, купив жильё общей площадью 10,6 млн кв. м.

По данным ЦБ, всего за 2015 год в РФ было выдано 691 тыс. 852 ипотечных кредита.

Напомним, самая высокая ставка в рамках программы «Ипотека с господдержкой». не превышает 12% годовых, банки вправе эту ставку делать ещё ниже. В 2014 году средняя ставка по ипотеке была выше и составляла 12,5%.