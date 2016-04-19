Москва, 19 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Законопроект о семейных банках крови внес в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Шингаркин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Законопроект призван обеспечить возможность для каждого гражданина РФ повысить безопасность своих членов семьи в экстренных ситуациях, особенно если в семье имеются лица с редкой группой крови, не подходящие для категории доноров крови или ее компонентов по показателям возраста или здоровья.

doarvida.blogspot.ru Донорская кровь

Предполагается, что часть срока, допустимого для использования, кровь или ее компоненты будет на безвозмездной основе храниться в соответствующих условиях, а по истечении такой части будет переходить в распоряжение медицинской организации для использования в общем порядке, что также призвано увеличить получаемые объемы донорской крови и ее компонентов и исключить возможность их дефицита, отмечает автор.