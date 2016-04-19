Калуга, 19 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Постановлением регионального правительства установлена величина прожиточного минимума в Калужской области за первый квартал 2016 года. Как сообщает сегодня, 19 апреля, корреспондент ИА REGNUM, этот показатель составил: на душу населения — 9425 рублей, для трудоспособного населения — 10 121 рубль, для пенсионеров — 7839 рублей, для детей до 15 лет включительно — 9332 рубля.

znamkaluga.ru Величина прожиточного минимума для пенсионеров составила — 7839 рублей

Напомним, в регионе фиксируется повышение цен на консервы овощные — на 2,9%, чай, кофе — на 1,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,4%, сахар — на 0,9%, молоко и молочную продукцию, сыр — на 0,5%. В магазинах федеральных сетей наблюдается увеличение цен на свинину — на 1,75%.

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