Киев, 19 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко якобы согласилась прекратить голодовку по просьбе президента Украины Петра Порошенко. Об этом сам Порошенко написал сегодня, 19 апреля, в своем микроблоге Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Маска

«Вместе с мамой Надежды Савченко Марией Ивановной и сестрой Верой попросил Надю прекратить голодовку. Спасибо, что согласилась», — написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта суд приговорил Савченко к 22 года тюрьмы за пособничество в убийстве двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконное пересечение границы Российской Федерации.

Находясь в российской тюрьме, Савченко постоянно объявляет голодовку. Она и её адвокаты заявляют, что Савченко голодает месяцами. Однако, эксперты-диетологи отмечают, что все заявления Савченко по поводу голодовок не соответствуют действительности.

Максимальный срок голодовки, который может выдержать организм европейского человека, при условии, что он прошел все очистительные процедуры, составляет около 30 дней. При этом человек заметно худеет, и это видно по его внешнему виду. После такой голодовки понадобится длительный восстановительный период, во время которого невозможно объявить новую голодовку.

Что касается Савченко, то выглядит она весьма упитанной. К тому же, она слишком часто объявляет голодовки, что в принципе невозможно без тяжелый последствий.