Москва, 19 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум.



Зинаида Серебрякова. Нескучное. Пахота. 1908

За 2009−2014 годы индекс роста сельскохозяйственного производства составил 115,3%. В России в 2015 году в сельском хозяйстве сохранилось поступательное развитие. За 2015 год объём производства продукции сельского хозяйства увеличился на 3%. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

В животноводстве сохраняется положительная динамика производства мяса, рост производства обеспечивается за счёт свиноводства и птицеводства. В хозяйствах всех категорий произведено 13,5 млн т скота и птицы на убой (в живой массе), или 104,2% к 2014 году, при этом производство свиней увеличилось на 3,8%, птицы — на 7,7%, овец и коз — сократилось на 0,8%, а производство крупного рогатого скота — на 1,1%.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30,8 млн т (на уровне 2014 года), в то же время в сельхозорганизациях молока произведено 14,7 млн т (102,4% к 2014 году) при увеличении продуктивности до 5233 кг (на 6,9%).

В растениеводстве валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 104,8 млн т зерна в весе после доработки — 99,5% к 2014 году. Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно — 13,2 млн т (116,2% к 2014 году).

Собрано 39 млн т (116,5% к 2014 году) сахарной свёклы, из произведённого объёма может быть выработано более 5 млн т сахара свекловичного; намолочено 9,3 млн т (109,5% к 2014 году) семян подсолнечника.

Валовой сбор картофеля составил 33,6 млн т (106,8% к 2014 году); собрано 16,1 млн т (104,2% к 2014 году) овощей.

Валовой сбор плодов и ягод составил 2,9 млн т — на 9% больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.