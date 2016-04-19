Рига, 19 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Латвиец, которого Полиция безопасности Латвии (ПБ) задержала за участие в ополчении Донбасса являться жителем Даугавпилса. Как сообщает сегодня, 19 апреля, ИА REGNUM, об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал общественно-политический активист Владимир Линдерман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

«Зовут его Артем Скрипник, 1990 г.р., житель Даугавпилса, задержан и арестован в январе 2016 года. Предъявляемая статья 77.1 — «участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, который (конфликт) направлен против территориальной целостности или политической независимости государства…» Статья специально заточена против жителей Латвии, поехавших на помощь народу и ополчению Донбасса. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы», — пишет Линдерман.

Как сообщает Владимир Линдерман, задержанный был тяжело ранен в голову. «Последствия ранения сказываются до сих пор. Часть тела парализована, что не мешает Полиции безопасности держать его в тюрьме, где невозможно оказать необходимую медпомощь. Дело ведет следователь ПБ Вишневский. Добивается на допросах, чтобы Скрипник назвал номера российских воинских частей, воюющих на Украине, и тех частей, которые готовятся к вторжению в Латвию (не шутка)», — пишет Линдерман.

Он также отметил, что адвокат Скрипника Имма Янсоне посетила его в Рижской центральной тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

На сегодняшний день официально известно о пятерых жителях Латвии, участвующих в конфликте на востоке Украины: это Айо Бенес, Григорий Косниковский (позывной «Охотник»), Валентин Милютин (позывной «Васек»), Вячеслав Высоцкий (позывной «Седой») и Анатолий Матюковский. В ноябре 2015 года против двух граждан Латвии были заведены уголовные дела за участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Все упомянутые лица объявлены в розыск. 21 января 2015 года в ходе боев за аэропорт в Донецке погиб уроженец Латвии Денис (Родион) Кушнир (Морозов), который с лета 2014 года воевал на стороне ДНР и ЛНР.

Напомним, что за все время конфликта на Украине, в Латвии не завели ни одного уголовного дела против участников боевых действий на стороне батальонов «Азов» и «Айдар».

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