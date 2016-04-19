Москва, 19 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Законопроект о самостоятельной разработке гражданами месторождений золота и драгоценных камней внес в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Шингаркин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Предлагается закрепить возможность осуществления гражданами РФ самостоятельной добычи драгоценных металлов и драгоценных камней на отдельных участках месторождений либо на территории отдельных месторождений, границы которых могут устанавливаться решением правительства РФ.

Цитата из кф «Золотая лихорадка». реж Чарли Чаплин. 1925. США Чарли Чаплин в роли одинокого золотоискателя (бродяги)

На территории страны присутствует достаточное количество месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, при этом далеко не все они разрабатываются в максимальном объеме, и, кроме того, далеко не все запасы драгоценных металлов и драгоценных камней вырабатываются при промышленных способах добычи, в выработанной породе часто присутствуют их небольшие остатки, отмечает автор.

Принятие закона позволит более рационально использовать недра, увеличить доходы населения и обеспечить его самозанятость в отдаленных районах, отмечает Шингаркин.