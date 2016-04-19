Ярославль, 19 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Родители воспитанников Центра подготовки юных футболистов «Шинник» интересуются, куда уходят деньги, которые с них ежемесячно собирают на нужды школы. Об этом шла речь 19 апреля на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ежемесячно родители юных футболистов платят по 1,5 тыс. рублей на зарплаты тренерам и обновление инвентаря. Однако тренерский состав не получает зарплату уже пять месяцев, и в связи с этим 20 сотрудников написали заявления о приостановлении своей работы на 15 дней, а инвентарь не закупался с декабря прошлого года. При этом люди оказались крайне удивлены известием, что закупка инвентаря и формы, аренда автобусов субсидируется из областного бюджета.

Впрочем, они готовы платить и дальше, лишь бы школа сохранила самостоятельный статус и не была присоединена к СДЮСШОР.

«Статус Центра подготовки юных футболистов очень важен как для самого клуба, так и для воспитанников школы, поскольку дает возможность участвовать в соревнованиях всероссийского масштаба. Подобные центры имеются лишь в 20 регионах России. Родители воспитанников ярославской детской футбольной школы считают, что объединять эту структуру со СДЮСШОР не следует, так как уровень подготовки там совершенно другой», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Ольга Хитрова.

Мэрия Ярославля выразила готовность и в дальнейшем финансировать Центр подготовки юных футболистов, однако размер дотирования предполагается осуществлять на уровне СДЮСШОР. В этом году школе предполагается выделить порядка 8 млн из средств городского бюджета и порядка 7 — из областного. Между тем, в смете школы заявлена сумма в 32 млн рублей, но депутаты сочли некоторые расходы Центра излишними.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал мэрии Ярославля погасить задолженность по зарплате тренерскому составу и по питанию воспитанников в общем размере в 8,3 млн рублей. Кроме того, депутаты согласились с решением передать Центр в муниципальную собственность, чтобы финансирование его деятельности осуществлялось в обязательном порядке.

«Это позволит сделать более прозрачным финансирование деятельности Центра. Сейчас средства поступают в клуб «Шинник», который потом перенаправляет их на нужды детской футбольной школы. Каким образом это происходит — мы отследить не можем», — пояснила Ольга Хитрова.

Впрочем, смена собственника поставит под удар вопрос лицензирования деятельности самого клуба «Шинник». Поэтому депутаты считают необходимым направить обращение в Российский футбольный союз с просьбой сохранить статус Центра при его передаче на муниципальный уровень.

К рассмотрению вопроса дальнейшей работы Центра областные депутаты намерены вернуться позднее в рамках разговора о текущем положении дел в ФК «Шинник».

«У клуба огромные долги — порядка 200 млн рублей. Еще столько же требуется на осуществлении деятельности «Шинника». Бюджет такие расходы не потянет, а инвесторов как не было, так и нет. В настоящее время правительство области разрабатывает механизм предоставления налоговых льгот предприятиям, которые возьмут на себя финансирование клуба. Эти наработки должны быть представлены в думу в течение месяца», — отметила Ольга Хитрова.