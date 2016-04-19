Москва, 19 апреля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В 2015 году в России выдано 1038 тыс. сертификатов на материнский капитал. Всего за время действия этой программы государственный сертификат на материнский капитал получили 6,7 млн российских семей. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Мать

Наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала по-прежнему остаётся улучшение жилищных условий: на эти цели средства направили уже 3,6 млн российских семей. Более 1,2 млн семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на сумму 422,7 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

На обучение детей перечислены средства материнского капитала в сумме 13,2 млрд рублей, на накопительную часть будущей пенсии мамы — в сумме 0,5 млрд рублей.

Также в 2015 году семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, произведена единовременная выплата за счёт средств материнского (семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года территориальными органами Пенсионного фонда РФ принято 1 млн 931 тыс. 292 заявления о предоставлении единовременной выплаты на сумму 38,1 млрд рублей. На счета граждан перечислено 36,13 млрд рублей по 1 млн 831 тыс. 880 заявлениям.