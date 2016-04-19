Бишкек, 19 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В армии Киргизии нет дедовщины, но при этом по-прежнему фиксируются случаи казарменного хулиганства. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Киргизской Республики Жаныбек Капаров, выступая на заседании тематического круглого стола.

Иван Шилов ИА REGNUM Закат

По словам главы Генштаба, периодически «общество перебарщивает с требованиями и запросами к армии». «Нужно определиться, для чего Вооруженные силы: учить воевать или воспитывать? Мы готовы защищать свою территорию и свой народ, несмотря на проблемы, и мы должны учить этому», — подчеркнул он.

Жаныбек Капаров отметил, что очень трудно искоренить некоторые проблемы, существующие в киргизской армии на протяжении многих лет.

«Даже если посадить на место начальника Генерального штаба и трех его заместителей великого полководца Георгия Жукова, он не смог бы решить существующие проблемы. Да, эти проблемы необходимо решать сегодня, потому что решать некоторые вопросы завтра может быть уже поздно. Если бы я отсиживался в кабинете — одно дело, но когда я вижу все проблемы своими глазами — совсем другое», — сказал он.

В свою очередь инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата правительства Киргизии Адилет Джанузаков сообщил о том, что в настоящее время власти республики заняты изучением возможности создания Военной полиции.

«Таковой орган есть в соседних странах — России и Казахстане. В функции Военной полиции войдут вопросы профилактики правонарушений среди военнослужащих. Ей подчиняются дисциплинарные батальоны, гауптвахты, комендатуры. Это предложение пока что только рассматривается. Окончательного решения нет, мы изучаем опыт данного органа в других странах. По итогам руководству страны будут внесены предложения», — подытожил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что общая численность Вооруженных сил Киргизии составляет порядка 15 тыс. человек. Комплектование армейских подразделений проходит как на контрактной основе, так и по призыву. Вооруженные силы республики состоят из сухопутных войск, сил воздушной обороны и ВВС. По данным сайта Global Firepower, на вооружении киргизской армии состоят: 150 танков, 438 БТР и БМП, 189 единиц артиллерии, 21 единица реактивных систем залпового огня, 6 самолетов и 8 вертолетов.