Москва, 19 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Согреть Москву предлагают жителям столицы уже во второй раз. 18 апреля в городе открылся конкурс современного искусства и дизайна «Москва согревающая. Второй сезон», по результатам которого состоится одноимённая выставка в формате арт-квеста.

kultura.mos.ru Экспонат выставки «Городские метаморфозы. Москва согревающая». Декабрь 2014 года

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе проекта, «Москва согревающая» посвящена живому и постоянно меняющемуся городу, его самым интересным и теплым местам — музеям и историческим памятникам.

Художникам предлагается создать проекты для московских музеев: найти метафору, связывающую единым творческим решением музейный контекст, тему тепла и художественный материал — легкий и пластичный пенополистирол, современный мрамор, нашедший широкое применение у современных скульпторов и архитекторов. Одна из задач участников конкурса при создании творческих концептов — обыграть технические свойства пенополистирола.

«Музей как фон и как контекст, c которым взаимодействует художник, — задача более чем интересная. В отличие от паблик-арта, искусства в общественном пространстве, которое зритель может обойти, что называется, стороной, современное искусство в музее — это приятная неизбежность диалога. Зритель, современный арт-объект и традиционная музейная экспозиция оказываются на одной поляне, и эта встреча гарантирует стопроцентную новизну», — комментирует куратор проекта Наталья Риздвенко.

«Москва согревающая» включает три номинации:

«Тепло московских музеев»: конкурс городской скульптуры и арт-объектов, в рамках которого дизайнеры выразят свое отношение к музеям, создадут символические объекты-посвящения;

«Гений места»: конкурс посвящен знаменитым московским домам-музеям. Арт-объекты, осмысливающие творческое наследие выдающихся личностей и пространство их жилищ, будут представлены в залах домов-музеев и в музейных двориках;

«Тёплые воспоминания о старой Москве»: сюда войдут арт-объекты, посвящённые избранным музейным экспозициям — образы московской истории, ушедшего быта, осмысленные в объектах современного искусства и интегрированные в пространство городских музеев.

В рамках проекта пройдет серия лекций, мастер-классов, дискуссий и экскурсии по музеям-участникам.

Площадками для конкурсантов станут Государственный исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и Покровский собор, расположенные на Красной площади, Музей Палаты Бояр Романовых, Артиллерийский дворик, Музей Москвы, Мемориальный музей-мастерская скульптора Анны Голубкиной, являющийся отделом Третьяковской галереи, и многие другие.

Список победителей будет объявлен 1 июля 2016 года, после чего состоится реализация лучших проектов. Выставка-квест пройдёт на площадках музеев с октября по декабрь.

Первый сезон проекта «Москва согревающая» был проведен в 2014—2015 годах. Участники создавали объекты городской скульптуры и паблик-арта, основная задача которых состояла в формировании яркой, теплой и праздничной атмосферы на улицах города в преддверии Нового года и Рождества, а также демонстрации того, как искусство может изменить городское пространство. Лучшие работы были представлены на улицах Кузнецкий Мост и Рождественка, и в Центре современного искусства «Винзавод».