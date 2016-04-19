Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Список кандидатов, желающих попробовать свои силы на праймериз партии «Единая Россия» в Государственную Думу, окончательно сформирован. Зарегистрировалось 29 человек на три одномандатных округа. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил секретарь Ленинградского областного отделения партии, глава Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Семь человек зарегистрировались на праймериз и по партийным спискам, и по одномандатным округам. В регистрации было отказано одному кандидату в связи с наличием в биографии факта прекращенного уголовного дела. 24 человека участвуют в предварительном голосовании впервые.

Сергей Бебенин рассказал о составе кандидатов, которые через праймериз хотели бы баллотироваться в Госдуму. Так, среди зарегистрированных участников, мужчин — 21, женщин — 8, членов партии «Единая Россия» — 14, сторонников партии — 4, беспартийных — 11. По роду деятельности: двое учителей, один врач, 11 представителей бизнеса, 4 действующих депутата Госдумы, 8 госслужащих, два пенсионера, одна домохозяйка. По возрасту: до 30 лет — 4 человека, до 40 — один, остальные — старше 40 лет.

Больше всего участников зарегистрировалось по 111-му Всеволожскому избирательному одномандатному округу — 13 участников; по Кингисеппскому и Волховскому округам — по 7 кандидатов, по федеральному округу — 9 участников.

В настоящее время на праймериз идут дебаты. Прошло уже пять таких встреч: 25 участников из 29 повстречались друг с другом и с избирателями. «На мой взгляд, всё идет достаточно нормально. Люди разные: разный уровень подготовки, разный уровень ответов, реакции. Ну, и кампанию тоже все понимают по-своему: разрешено всё, что не запрещено. Бывает, возникают нестандартные ситуации», — отметил Бебенин.

Также он отметил, что на праймериз на выборах в Заксобрание Ленобласти еще идет формирование списков — оно продлится до 25 апреля. На сегодня 87 желающих принесли документы, 72 из них уже зарегистрировали.