Москва, 19 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Выборы в сентябре 2016 года в Госдуму необходимо провести так, чтобы они стали торжеством справедливости, а не популизма, считает глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил в Государственной думе 19 апреля, выступая с заключительным словом по итогам отчета о деятельности правительства РФ в 2015 году.

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«Перед страной стоят самые серьезные вызовы, чтобы справиться с ними, надо быть ответственными. А ответственность политиков, ответственность депутатов проявляется в период выборов. Мы можем с вами провести честные выборы, которые не будут торжеством популизма, которые будут торжеством справедливости и ответственного подхода, выборы, которые будут проведены в интересах не партий, а наших людей. Я уверен, что такие выборы нам нужны, и они состоятся в сентябре 2016 года», — сказал глава правительства.

Добавим, что выборы в Государственную думу VII созыва состоятся 18 сентября.