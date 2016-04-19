Ярославль, 19 апреля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. 19 апреля в загородном доме, расположенном в деревне Филимоново, было обнаружено тело депутата Ярославской областной думы Александра Лейкина.

Александр Лейкин

«Супруга Александра приехала в загородный дом и обнаружила в луже крови тело Александра. Судя по всему он ударился головой, потерял равновесие. На место приезжала следственная группа, их заключение пока что неизвестно», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM коллега Александра Лейкина по фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Александр Лейкин родился в 1975 году, окончил Ивановский Государственный Университет по специальности «юриспруденция», работал по специальности. В 2013 году был избран депутатом Ярославской областной думы по партийному списку КПРФ по территориальной группе № 6.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Александра Лейкина. Мы запомним его как надежного товарища, честного, порядочного и отзывчивого человека», — заявил Эльхан Мардалиев.