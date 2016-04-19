Москва, 19 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В России в марте 2016 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,1%, за период с начала года — 100,1% (в марте 2015 г. — 105,5%, за период с начала года — 109,2%), сообщили в Росстате.

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В марте 2016 года в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отмечалось увеличение цен на сырую нефть на 27%. Вместе с тем на 14,3% снизились цены на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, на 9,0% выросли цены на продукцию добычи и обогащения железных руд. При этом на 6,0% подешевело минеральное сырье для химических производств и производства удобрений.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: сырье для производства нефтебитумов — на 28,1%, мазут топочный — на 24,1%, газойли неэнергетические (тяжелые дистилляторы, используемые в качестве сырья для нефтехимической промышленности) — на 15,1%, бензин газовый — на 12,8%, конденсат газовый стабильный — на 10,7%, бензины автомобильные — на 9,5%.

В текстильном и швейном производстве на 36% увеличились цены на искусственный мех и изделия из него, на 8,9% — нательное белье, на 6,4% — прочие текстильные ткани, на 5,3% — чулочно-носочные изделия, на 4,2% — шелковые ткани.

В производстве машин и оборудования прирост цен на бытовые приборы, не включенные в другие группировки, составил 4,5%, прочие машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства — 4,2%, машины и оборудование для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 3,4%.