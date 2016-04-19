Москва, 19 апреля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Библиотека имени Данте Алигьери в Москве работает в обычном режиме, разговоров о выселении больше нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров московских библиотек Наталья Забелина. По ее словам, в ближайшее время читателям библиотеки разъяснят ситуацию вокруг выселения учреждения культуры.

Гарриет Баккер. Библиотека

«Библиотека остается и будет работать. Никто не будет закрывать», — сообщила Забелина.

Она пояснила, что узнала о переезде библиотеки от самих читателей. «Конечно, разговоры об этом ходили. Мы понимали, что происходит, но не думали, что дело дойтет до принятия решения. Я в пятницу созвонилась Александром Кибовским и мы начали разбираться. Он вовремя вмешался, и приказ был отменен. Библиотека продолжает работать», — сообщила Забелина.

Напомним, ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что приказ о выселении библиотеки Данте Алигьери до 1 мая 2016 года недействителен.

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