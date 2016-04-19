Ярославль, 19 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Ярославской области 73 ветерана Великой Отечественной войны улучшат свои жилищные условия за счет государственной субсидии. Как сообщает правительство региона, такая мера поддержки оказана уже 71 ветерану, документы еще на двух находятся на проверке в прокуратуре.

В правительстве подчеркивают, что для дальнейшей работы в этом направлении потребуется дополнительное федеральное финансирование в размере 32,1 млн. рублей.

С 2009 года в Ярославской области субсидию на улучшение жилищных условий получили 3,8 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Однако ярославские коммунисты недовольны темпами этой работы.

«Процедура неимоверно затянута, при этом ранее бюджетное финансирование на эти цели еще и урезалось. Вопрос обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильем давно пора закрыть. Сегодня региональной власти необходимо четко просчитать оставшуюся потребность и спланировать затраты на эти цели», — прокомментировал председатель Ярославского регионального обкома КПРФ Александр Воробьев.