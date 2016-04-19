Киев, 19 апреля, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины в марте этого сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сегодня, 19 апреля, пишет «Украинские новости» со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности страны.

Нефть

Из-за сокращения поставок черного золота на НПЗ Украины в целом поставки нефти за март составили 33,4 тыс. тонн. Таким образом, на протяжении последних месяцем можно заметить систематическое уменьшение поставок на нефтеперерабатывающие заводы Украины. Например, в феврале текущего года поставка нефти на украинские НПЗ сократилась на 19,7% по сравнению с февралем минувшего года до 24,9 тыс. тонн.

Если сравнивать февраль и март 2016 года, то поставка углеводородов выросла на 34,1%, пишет «Украинская правда». Однако если рассматривать ситуацию в целом, то поставки за последнее время лишь уменьшались. Так, за период с января по март текущего поставки составили 90,3 тыс. тонн, что года в сравнении с тем же периодом 2015 года на 12,2% меньше.

Еще пессимистичнее выглядит картина украинской нефтяной энергетики, если вспомнить данные 2014 года и сравнить их с нынешними. Два года назад поставки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы Украины были на 80,9% выше, чем в 2015 году. Учитывая, что уже за первые три месяца 2016 года поставки сократились еще более чем на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, то к концу года, скорее всего, ситуация только ухудшится.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что на Украину начали поставки газа две новые компании: латвийская Vertex Capital Sia и польская Enteneo Energy Traiding Sp.z. Как отмечалось, обе нефтегазовые компании поставляют около одного миллиона кубометров «голубого топлива» на украинскую территорию.

В эксклюзивном комментарии для корреспондента ИА REGNUM заместить генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что, несмотря на то, что российский «Газпром» с ноября не поставляет природный газ на Украину, все равно весь импорт в страну из ЕС поставляется из России.

«Чтобы эти объемы можно было поставить на рынок Украины, европейские компании должны взять больше российского газа. Принципиально ничего не меняется», — пояснил эксперт.

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