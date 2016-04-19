Москва, 19 апреля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Если бы государство не поддержало банковскую систему, все рухнуло бы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Госдуме. «Если бы мы не поддерживали в определенный период банковскую систему, то не только детям бы ничего не досталось, детям войны и так далее — вообще все бы рухнуло и погребло бы российскую экономику под этими обломками», — сказал Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это же не деньги, направленные конкретным банкирами, это деньги на финансовую устойчивость всего государства», — подчеркнул он.

«Это было абсолютно оправданное и своевременное решение, благодаря которому мы имеем очень стабильную банковскую систему», — считает он.

«Наши люди из банков не бегут и хранят деньги в рублях даже несмотря на девальвацию. Давайте посмотрим, что происходит у наших соседей: значительная часть сбережений была изъята… Поэтому поддерживать банковскую систему необходимо», — заключил Медведев.