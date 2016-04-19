Бишкек, 19 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. 54 млн сомов (54 млн рублей) превысит в 2015 году общая сумма приуроченных ко Дню Победы единовременных выплат проживающим в Киргизии ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, труженикам тыла, трудармейцам, малолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда. Об этом заявил министр социального развития и труда Кудайберген Базарбаев.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM День Победы

По словам чиновника, размер этих выплат будет составлять от 10 тыс. до 15 тыс. сомов (от 10 тыс. до 15 тыс. рублей). «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет средств республиканского бюджета», — сказал он.

Глава Минсоцразвития также отметил, что в настоящее время на территории республики проживают 821 участник Великой Отечественной войны, 3974 труженика тыла, 9 трудармейцев, 30 блокадников Ленинграда, 29 бывших малолетних узников концлагерей и 18 вдов ветеранов Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тыс. погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тыс. киргизстанцев награждены орденами и медалями, из них 34 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней, 72 были удостоены звания Героя Советского Союза.