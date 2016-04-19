Ярославль, 19 апреля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области в 2016 году начинает реализацию трех масштабных программ реконструкции коммунальных сетей с привлечением концессии в Рыбинском районе, еще 8 районах области, а также в Переславле-Залесском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя Правительства Ярославской области Наталья Шапошникова.

Первый проект на 560 млн рублей предусматривает реконструкцию очистных сооружений в Рыбинском районе. Проект рассчитан на 2 года.

«Концессия планируется по очистным сооружениям в населенных пунктах Октябрьский, Дюдьково, Залесье. Там будет полная очистка сточных вод с использованием немецкого оборудования. Мы получили одобрение заявки от Фонда реформирования ЖКХ на 300 млн рублей федеральных субсидий. Концессионер должен вложить 126 млн рублей, остальное область. Деньги заложены в бюджетных поправках на этот год, порядка 150 млн рублей. Документация уже готова, на следующей неделе мы готовы выставлять ее на конкурс. Этот проект запускаем первым», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Наталья Шапошникова.

Второй концессионный проект, который планируется запустить (выход на конкурс) с июня 2016 года, коснется еще восьми муниципальных районов Ярославской области. Речь идет о муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения, которые находятся в аренде у ОАО «Водоканал ЯГК». Сумма инвестиций планируется в 1 млд 400 млн рублей из которых 300 млн составят федеральные деньги.

«Муниципальные образования будут получать улучшения своих имущественных активов и к ним вернется это имущество от концессионера после сделанной работы с дальнейшей моделью по окупаемости через тариф. Сколько вложит концессионер, будет решаться исходя из его возможностей. Вероятно, это будут крупные игроки на рынке: Российские коммунальные системы, Росводоканал. Маловероятно, что мы найдем интересанта из числа местных компаний.

Концессия хороша чем? Если приходит инвестор и вкладывает свои средства, то это затратно для потребителя, потому что окупаемости через тариф подлежат все расходы. В концессии же окупаемости подлежат только собственные расходы концессионера. Деньги бюджетов всех уровней безвозвратны. Если взять проект Рыбинского района, то только 126 млн подлежат возмещению», — прокомментировала планы модернизации Наталья Шапошникова.

Третий проект областных властей по привлечению концессионера для ремонта коммунальной сферы будет реализован в Переславле-Залесском, где из-за ветхости сетей, неэффективности системы теплоснабжения и имущественных споров два года подряд возникают проблемы с горячей водой и началом отопительного сезона. Проект децентрализации теплоснабжения будет защищаться в федеральном фонде реформирования ЖКХ в этом году. Общая сумма вложений должна составить около 1 млрд рублей, из них 300 млн — федеральные средства. Конкурс, по предварительным оценкам, может состояться в июле-августе 2016 года.

«Наша задача установить долгосрочные параметры окупаемости. Ждем коммерческих предложений от концессионеров. В данном случае концессионер не создает себе имущественные активы, он инвестирует в строительство с гарантированной доходной частью за 7−10 лет. Вложения должны окупиться с прибылью, а имущество переходит через 2 года муниципальным районам, они владеют им с момента ввода в эксплуатацию», — разъяснила механизм концессии заместитель главы областного правительства Наталья Шапошникова.