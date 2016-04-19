Ереван, 19 апреля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Ереване состоялось многолюдное шествие в поддержку бизнесмена и мецената Левона Айрапетяна, который на днях был приговорен московским судом к 4 годам лишения свободы.

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Мероприятие, участники которого требуют освободить из-под ареста Айрапетяна, направились к зданию МИД Армении, а затем — к посольству России в Армении.

Участники акции протеста потребовали от внешнеполитического ведомства Армении незамедлительно связаться с российскими коллегами и по всем каналам попытаться добиться освобождения Айрапетяна.

Представителю российского посольства было передано письмо, в котором активисты требуют от российских властей проявления объективности и гуманности, пересмотра условия содержания Айрапетяна вплоть до его освобождения.

Организаторы мероприятия отметили, что акции продлятся до тех пор, пока мера пресечения Айрапетяну не будет изменена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором президента просят посодействовать освобождению Айрапетяна.

14 апреля замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена и директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна, признанного виновным по делу о хищении $700 000 у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Суд также обязал предпринимателя выплатить семье Изместьевых 20,8 млн рублей. Айрапетян был взят под стражу в зале суда (до этого он был помещен под домашний арест). После оглашения приговора, бизнесмен почувствовал себя нехорошо, он сел на стул, однако на него надели наручники и посадили в клетку.