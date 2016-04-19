Киев, 19 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий не могут попасть под амнистию, поскольку они будут «зачищены». Об этом сегодня, 19 апреля, во время встречи со студентами Национального технического университета «Киевский политехнический институт» заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

«Захарченко, Плотницкий и другие «террористические главари» должны задуматься, что их просто зачистят. На их руках очень много крови», — сказал Грицак.

При этом Грицак отдельно призвал студентов «не только кричать «Слава нации!», но и делать «смерть врагам».

Вместе с тем, он также выразил готовность украинской стороны провести обмен пленными с республиками Донбасса.

«В заложниках на «оккупированных» территориях Донбасса остаются 126 украинцев, 12 — в России», — добавил Грицак.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что ДНР и Украина готовятся провести обмен пленными по формуле «25 на 50».

«Украинская сторона все-таки настаивает сделать это поэтапно, поскольку из 50 человек семеро имеют реальный приговор и без помилования они их просто не могут отпустить. И есть такие тяжелые статьи, где без закона об амнистии отпустить этих людей невозможно», — заявила Морозова.