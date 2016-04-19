Рыбинск, Ярославская область, 19 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. 19 апреля генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка своим приказом освободил от должности прокурора города Рыбинска Николая Брядового, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Николай Брядовой 11 апреля подал в отставку. Свое решение он мотивировал желанием заняться политикой. В настоящий момент уже бывший прокурор Рыбинска зарегистрирован в качестве кандидата внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по одномандатному избирательному округу №195.

Прокуратуру Рыбинска Николай Брядовой возглавлял 7 лет, ранее шесть лет он руководил прокуратурой Некоузского района Ярославской области. Примечательно, что приказ об отставке Брядового, Юрий Чайка подписал в день рождения уже бывшего рыбинского прокурора.