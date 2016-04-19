Киев, 19 апреля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Нынешние власти в Киеве продолжают «открывать ЕС» для украинских граждан, заявил 19 апреля президент страны Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Уже в ближайшие дни, может, даже часы, ждем сообщения о том, что Европейская комиссия, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подпишет и передаст законодательное предложение относительно безвизового режима в Европарламент и Совет ЕС», — сказал президент Украины.

«Завтра — в том числе и по этому поводу — у меня с ним состоится телефонный разговор», — анонсировал Порошенко.

Сам Юнкер ранее выразил надежду, что Европейский парламент и Европейский Совет в «ближайшие недели» рассмотрит прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и ЕС.