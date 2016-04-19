Тегеран, 19 апреля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. К концу июня текущего года Иран увеличит производство нефти до досанкционных объемов, то есть до четырех миллионов баррелей в сутки. Об этом сегодня, 19 апреля, пишет Reuters со ссылкой на генерального директора государственной Национальной иранской нефтяной компании (НИНК)Рокнеддина Джавади.

sakvoiazh.ru Фонтан нефти

Руководитель нефтяной компании подчеркнул, что уже к 20 июня Иран нарастит добычу черного золота до наивысшего за последние несколько лет показателя. До введения США и Евросоюзом санкций против Исламской Республики Иран страна добывала по четыре миллиона баррелей в сутки. Однако за то время, что на Иран были наложены экономические ограничительные меры за ядерную программу (с 2012 года), производство страны значительно сократилось.

После того, как в начале этого года США и Евросоюз сняли с ИРИ санкции, иранские нефтяники начали стремительно наращивать производство и экспортировать огромные объемы нефти в ЕС. Так, уже на прошлой неделе уровень добычи достиг 3, 5 млн баррелей в сутки. Иран таким образом планирует вновь вернуть себе долю мирового нефтяного рынка.

При этом важно отметить, что именно Иран стал одним из яблок раздора, брошенных на стол переговоров по заморозке добычи нефти странами-экспортерами. Из-за желания республики достичь досанкционного уровня производства власти Ирана озвучили свою позицию по заморозке добычи, согласно которой они присоединятся к инициативе только тогда, когда нарастят добычу. Отнестись с пониманием к такой позиции призвал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он заявил, что было бы нечестно требовать от Исламской Республики немедленной заморозки добычи, когда со страны только что сняли санкции.

18 апреля ИА REGNUM сообщало, что Иран призывает страны-производители нефти продолжить договоры по заморозке, чтобы таким образом стабилизировать ситуацию с переизбытком черного золота на мировом рынке. Однако при этом страна настаивает на том, чтобы сам Иран не терял право на сохранение объемов добычи. С таким заявлением представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили выступил 18 апреля, уже после неудачного завершения переговоров в Дохе.

Напомним, что в июне 2016 года должна состояться встреча стран-членов ОПЕК. На мероприятии участники вновь обсудят вопрос о заморозке объемов добычи нефти. Как корреспонденту ИА REGNUM ранее заявил начальник отдела продаж «БКС Брокер» Артем Полховский, ситуация в вопросе о заморозке добычи нефти может измениться к июньской встречи членов картеля. По словам эксперта, есть довольно высокая вероятность того, что на этот раз сторонам прийти к соглашению по сохранению производства на определенном уровне, потому что к этому времени и Иран может осуществить свои планы по наращиванию производства, после чего присоединится к инициативе.