Москва, 19 апреля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Задача российского руководства — побороть высокую инфляцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме о результатах деятельности за 2015 год заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский рубль

«Мы понимаем, что ситуация в финансовой сфере ряда государств различается тем, что у нас высокая инфляция. Наша задача — её побороть. Наши ориентиры в силу кризиса не всегда оправдываются, но мы работаем. Как только будет нормальная инфляция — будет нормальная кредитная ставка», — сказал Медведев.

По его словам, России часто приводят в пример КНР: «Но инфляция там — 1,5%-2%. Если у нас будет инфляция 4%-5% — будет нормальная кредитная ставка. Это реально».

Медведев подчеркнул, что Россия решает свои финансовые задачи за счёт внутренних источников: «Это означает, что мы можем развиваться и за счёт них. Мы не стоим, как некоторые государства, или как наша страна в 90-е, с протянутой рукой, и не ждём, когда к нам приедет МВФ, чтобы попросить денег. У нас и так всё сходится по деньгам».

Напомним, с весны 2014 года страны Запада начали «войну санкций» против России. Введение санкций было связано с воссоединением Крыма и России, а также начала гражданской войны на Украине. Санкции повлекли за собой экономический кризис, связанный также с ценами на нефтяном рынке. Несмотря на это, российская экономика, по заверениям руководства страны, не испытывает значительных сложностей.