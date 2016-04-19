Амман, 19 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил 19 апреля, что перед Иорданией стоит «реальная угроза» со стороны террористической группировки «Исламское Государство», а также подчеркнул, что сотрудничество его страны с ближневосточным королевством носит «исключительный» характер, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

С таким заявлением глава Французской Республики выступил на встрече с королем Иордании Абдаллой Вторым, проходящей в столице страны Аммане.

Президент Франции также отметил, что вызывает «крайнее беспокойство» то, что мирные переговоры между правительством Сирии и представителями оппозиции были приостановлены.

Олланд также подчеркнул, что это может привести к возобновлению боевых действий, новым авиаударам и еще большим жертвам среди мирного населения.