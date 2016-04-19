Москва, 19 апреля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Руководство ЕС продемонстрировало безответственное поведение в миграционном вопросе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме о результатах деятельности за 2015 год заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Провал

«На самом деле, жалко Европу. Я был не так давно на Мюнхенском форуме. С кем ни разговаривал — все опускают глаза в пол и говорят, что они провалились. Это — безответственное поведение руководства ЕС, причём безответственное не только перед гражданами, а перед судьбами всей Европы. А мы — европейская страна», — сказал Медведев.

Он напомнил об огромной миграционной нагрузке на континент: «Я не рассуждаю сейчас на тему того, сколько людей въехали с недальновидными целями. Это огромная нагрузка: люди бежали от войны за пособиями. В результате — ломка культурно-исторического уклада в Европе».

Напомним, страны Евросоюза до сих пор испытывают миграционный кризис. По некоторым данным, в ЕС мигрировали 1,8 млн беженцев. При этом эксперты полагают, что большая часть беженцев проникла в Евросоюз нелегально.