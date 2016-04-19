Грозный, 19 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Чечне предали публичному осуждению поступок жителя Шаройского района Рамазана Джалалдинова. Он выложил в «YouTube» видео с обращением президенту РФ Владимиру Путину, в котором жалуется на дискриминацию аварцев, проживающих в селении Кенхи, сообщает Чеченская государственная гостелерадиокомпания «Грозный».

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По словам Джалалдинова, жители селения, основную долю которых составляют аварцы, якобы находятся в бедственном положении: не восстанавливаются дома, разрушенные в результате военных действий и паводков, местные органы власти, по мнению заявителя, коррумпированы, а педагогические кадры школ — непрофессиональны, что приводит к безграмотности детей.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, выяснить ситуацию в селе Кенхи и факты, изложенные в обращении к президенту РФ, направлен руководитель администрации главы и правительства республики Ислам Кадыров. Он встретился с префектом, начальником РОВД, представителем межрайонной прокуратуры, с богословами и работниками всех школ, а также с жителями села Кенхи.

Присутствующие на встрече, в том числе и родственники Рамазана Джалалдинова, заявили о том, что ни одно слово, сказанное их односельчанином, не соответствует действительности. «Более того, в селе, о котором он так якобы «беспокоится», сам является не частым гостем. Особое возмущение поступок Джалалдинова вызвал у педагогов села. Его слова они посчитали за личное оскорбление», — говорится в материале телекомпании.

Жители Шаройского района публично осудили на встрече поступок земляка, назвав его жалобу абсурдной. По словам сельчан, действия Джалалдинова носят явно провокационный характер и наносят ущерб межнациональным отношениям. Они уже обратились в правоохранительные органы республики с просьбой рассмотреть его обращение на соответствие действующему законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года с жалобой на систематические удержания из зарплаты и критикой властей Чечни выступила жительница Надтеречного района Чечни Айшат Инаева. В своем голосовом обращении по телефону к главе республики она рассказала о том, что народ Чечни якобы страдает от тяжелого экономического положения, в то время как чиновники и приближенные главы Чечни живут в роскоши. Рамзан Кадыров лично встретился в присутствии республиканских чиновников с женщиной и ее мужем.

В ходе разговора Инаева, работающая воспитательницей в социально-реабилитационном центре, и ее супруг заявили, что никаких поборов за семь лет работы на этом месте не было, и извинились за то, что своим обращением женщина опорочила органы власти муниципалитета и самого главу региона.

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