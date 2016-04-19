Ереван, 19 апреля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 21−22 апреля в Ереван с официальным визитом прибудет глава МИД России Сергей Лавров.

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ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении сообщили, что в ходе визита Лавров встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном. 22 апреля состоятся переговоры между Лавровым и Налбандяном, после которого министры выступят на совместной пресс-конференции.

В рамках визита Лавров также посетит мемориальный комплекс жертв Геноцида армян «Цицернакаберд».

По мнению армянских экспертов визит Лаврова в Армению будет посвящен тому, чтобы убедить армянскую сторону пойти на определенные уступки в карабахском урегулировании. После «четырёхдневной войны» 2−6 апреля Сергей Лавров уже побывал в Баку, где обсудил урегулирование карабахского конфликта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Россия и лично президент РФ Владимир Путин будут активно способствовать достижению компромисса в переговорах по Нагорному Карабаху, которые должны начаться в ближайшие дни, сообщил газет «Известия» источник в дипломатических кругах. Российский лидер, по словам источника, в частности, готов персонально убеждать политиков с обеих сторон в необходимости компромисса.

По словам источника, российский план урегулирования заключается в том, чтобы вернуть Азербайджану часть территории, ввести в зону конфликта миротворцев, вернуть беженцев и легитимизировать Карабах (то есть обеспечить открытие границ и восстановление экономических связей), а затем, когда страсти улягутся, провести референдум о принадлежности региона. Однако ни одна из сторон не хочет соглашаться на такой план, если исход референдума не будет предопределен в ее пользу.

По мнению армянских экспертов визит Лаврова в Армению будет посвящен тому, чтобы убедить армянскую сторону пойти на определенные уступки. После «четырёхдневной войны» 2−6 апреля Сергей Лавров уже побывал в Баку, где обсудил урегулирование карабахского конфликта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.