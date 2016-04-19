Москва, 19 апреля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Экстренных мер потребовала ситуация в Крыму, она может быть названа энергетическим терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета перед Госдумой. «Преступники, которые перед самым началом зимы подорвали линию электропередач, подвергли угрозе жизнь и здоровье многих людей. Моментально в Крым были направлены мобильные генераторы, сформированы резервы топлива. А социально значимые объекты переведены на резервные источники питания», — напомнил он.

Григорий Мясоедов. Пристань в Ялте

«Мы выстраиваем энергомост через Керченских пролив… Вторая очередь будет сдана в ближайшее время», — сказал он.

«Мы продолжим строительство в Крыму дорог, детских садов, больниц, поскольку крымский полуостров стал нормальным, обычным регионом РФ, и это наверное главный итог нашей совместной работы. Эта земля — наша, это наши заботы кто бы что ни говорил мы будем ей заниматься», — заверил Медведев.