Москва, 19 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. «Мы делали все, чтобы борьба с кризисом не была единственной целью правительства и Госдумы. Мы делали все, чтобы сегодняшние трудности не заслоняли перспективу», — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на ежегодном отчете в Госдуме 14 апреля.

government.ru Дмитрий Медведев

По словам Медведева, все шаги в правительстве рассматривают как трамплин, который позволит России не просто «нивелировать последствия экономических шоков», с сделать жизнь лучше и занять достойное место в мировой экономике.

«Многие рынки еще только формируются, — отметил он. — Наша общая задача сделать так, чтобы Россия не осталась сторонним наблюдателем экономического будущего. Это главное предназначение любого российского политика во все времена».