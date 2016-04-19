Лондон, 19 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Знаменитая Триумфальная арка, которую уничтожили в Пальмире (Сирия) боевики террористической группировки «Исламское Государство», была воссоздана на Трафальгарской площади в Лондоне, сообщает Associated Press.

flickr.com Арка в Пальмире

Шестиметровая копия арки, выполненная из египетского мрамора, была создана Институтом цифровой археологии по фотографиям оригинала с использованием трехмерных технологий.

Мэр Лондона Борис Джонсон откроет модель 19 апреля. Монумент пробудет в Лондоне в течение трех дней, прежде чем его отправят в тур по таким городам, как Нью-Йорк и Дубай.

Напомним, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское Государство» захватила древний город Пальмиру в мае 2015 года. Боевики-исламисты разрушили ряд памятников времен Римской империи, в том числе арку и два храма, возрастом более 1,8 тыс. лет.

В марте 2016 года войскам правительства Сирии удалось вернуть контроль над древним городом.