Бухарест, 19 апреля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Румыния ждет от намеченного на 8−9 июля варшавского саммита НАТО «амбициозных решений» по противостоянию «угрозам, исходящим с восточных и южных рубежей Североатлантического альянса». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в румынском МИДе, об этом заявил на Глобальном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе министр иностранных дел Румынии Лазэр Комэнеску.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Глава румынской дипломатии принял участие в панели форума, посвященной будущему НАТО. По его словам, Североатлантический альянс должен дать «соответствующий ответ на угрозы» с востока и юга. Таким ответом, считает Комэнеску, может стать обеспечение «долгосрочного, постоянного, внушительного и сбалансированного присутствия альянса на восточном фланге».

Глава румынской дипломатии отметил, что на предстоящем саммите в Варшаве Румыния также намерена добиваться усиления поддержки НАТО для «восточных партнеров» и укрепления стратегического партнерства НАТО — ЕС.

В рамках саммита GLOBSEC глава МИД Румынии встретился с молдавским коллегой Андреем Галбуром. В дипломатическом ведомстве Молдавии сообщили, что в ходе встречи обсуждалась «европейская программа реформирования» Молдавии. Комэнеску подтвердил готовность Румынии «и в дальнейшем поддерживать политику реформ и помогать в преодолении трудностей, с которыми сталкивается в последнее время молдавское общество».