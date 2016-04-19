Минск, 19 апреля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Витебске сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке ОМОН задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении злостного хулиганства в отношении малолетних белорусов, а также в мародерстве и применении насилия к мирному населению Новороссии. Об этом 19 апреля проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии.

пресс-служба МВД Белоруссии

«В октябре 2013 года злоумышленник вместе с футбольными фанатами под угрозой насилия заставил двоих 13-летних подростков отречься от антифашистского движения и продемонстрировать нацистское приветствие. Весь процесс был снят на видеокамеру и выложен в интернет», — сказано в официальном сообщении.

Задержанный заключен под стражу. Управление Следственного комитета по Витебской области в отношении задержанного возбудило уголовное дело по статье 339 УК РБ («Хулиганство») — данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Также назначены экспертизы надписей и рисунков, размещенных на теле подследственного в виде татуировок — результаты исследований лягут в основу правовой оценки деяний, подпадающих под статью 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни»), проинформировало министерство.

Правоохранительные органы, проводя необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проверяют «факт наемничества» гражданина Белоруссии. В официальном сообщении сказано: «По оперативным данным ГУБОПиК МВД, в Витебске подозреваемый является лидером неформального молодежного фанатского движения неонацистской направленности, пропагандирующего ультраправые идеи фашизма. На груди у него имеются татуировки: слева — аббревиатура «88», означающая «Хайль Гитлер», справа — герб особого батальона СС «Дирлевангер».

«Также ГУБОПиК МВД располагает информацией о том, что витебчанин с 2014 по 2016 годы участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе батальона «Азов». Об этом свидетельствует изъятая у него соответствующая военная форма и две медали «За доблестную службу» и «За мужество». Предположительно, награды белорус получил за бои под Иловайском и в поселке Широкино. Также известно, что витебчанин воевал в качестве пулеметчика и был дважды ранен. Не исключается его участие в мародерстве и применении насилия к мирному населению», — проинформировало МВД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля суд Фрунзенского района Минска приступил к слушаниям уголовного дела по обвинению гражданина Белоруссии Тараса Аватарова в незаконном обороте оружия и контрабанде оружия. 28-летний житель белорусского города Новополоцк Аватаров (такую фамилию он носит с 2011 года) был задержан 25 ноября 2015 года в Минске на железнодорожном вокзале в бронежилете, с пистолетом, взрывным устройством, паспортами, флагом запрещенного в России украинского бандформирования «Правый сектор» и другими вещественными доказательствами. По информации МВД, белорус прибыл с Украины, имел справку об участии в боевых действиях и оттуда же привёз изъятые у него предметы и документы.

Также напомним, 4 апреля ППНС Белоруссии приняла поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится уголовная ответственность за экстремизм и участие в военных действиях за рубежом даже в статусе добровольца. Глава МВД РБ Игорь Шуневич 5 апреля заявил, что все выявленные граждане Белоруссии, принявшие участие в боевых действиях в Донбассе, будут «отработаны». По его словам, две трети белорусских добровольцев воюют на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что уже установлены личности 130 граждан Белоруссии, на которых заведено 28 проверок, которыми занимается Следственный комитет.