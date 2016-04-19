Москва, 19 апреля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Сейчас мы смотрим на те категории населения, которым непросто — это наша задача в правительстве, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме 14 апреля. В первую очередь он обещал обратить внимание на многодетные семьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев

«Таким семьям нужна поддержка в разных формах и не только деньгами. Должна быть возможность отправить ребенка в детский сад, отправить на летний отдых. Многодетным семьям нужно предоставлять особые условия для покупки жилья», — заявил премьер.

По его словам, в правительстве расширили сферы применения материнского капитала: программа продлена на 2 года, теперь за счет капитала можно взять ипотечный кредит, а в семьях с детьми-инвалидами можно потратить капитал на средства адаптации.

«Вчера мы эту обсуждали с президентом страны. Мы договорились принять решение продолжить программу по единовременной выплате из материнского каптала на 2016 год».