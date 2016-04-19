Калуга, 19 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Калуге состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития городского парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на заседании был заслушан отчёт о подготовке летней оздоровительной кампании в 2016 году.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Планируемые расходы на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков составят 36,8 млн рублей. Средства будут использованы на полную или частичную оплату стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, финансирование лагерей с дневным пребыванием детей, финансирование участия детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

В период летней оздоровительной кампании в областном центре будут функционировать 53 лагеря с дневным пребыванием детей и три муниципальных загородных оздоровительных детских лагеря. Всего за летний период 2016 года планируется охватить отдыхом, оздоровлением, творческим досугом, занятостью около 22 тыс. калужских детей, что составит более 70% от общего количества детей города в возрасте от 7 до 17 лет.

Председатель комитета Марина Ставиская предложила при формировании бюджета на 2017 год рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на проведение мероприятий и приобретение оборудования для летней оздоровительной кампании, предложение было поддержано депутатами.

Парламентарии также обсудили и вопрос проведения ремонтных работ в образовательных, спортивных и культурных учреждениях города. В 2016 году на ремонт школ и детских садов всего выделено 33,3 млн рублей.

На ремонт кровель, веранд, пищеблоков и другие виды необходимых работ в 12 детских садах выделяется 20,9 млн рублей. На текущие ремонты внутренних помещений детских садов направлено 2,2 млн рублей, школ — 7,7 млн рублей. Один миллион рублей выделяется на ремонт кровли школы №46, 1,5 млн — на ремонт актового зала центра дополнительного образования «Созвездие».

«Более 20 миллионов рублей было выделено на первоочередной ремонт дошкольных учреждений, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — эти средства пошли на ремонт 12 детских садов и центра «Созвездие». В марте-апреле я посетил более чем в половину калужских школ, в ходе общения с педагогами были выявлены самые острые проблемы образовательных учреждений, среди которых не только нехватка учебных площадей, но и проблемы текущего ремонта коммуникаций, помещений, кровли, замены окон и входных групп. Все эти проблемы будут учтены нами при работе над бюджетом Калуги на 2017 год».