Ереван, 19 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. На российской военной базе, дислоцированной в Армении, в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах началась военно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

В пресс-службе ЮВО корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в ходе репетиций торжественных мероприятий среди военнослужащих, членов семей и местных жителей было роздано около 1000 георгиевских ленточек как символа Победы, памяти и уважения к ветеранам. В этом году специалисты отдела по работе с личным составом планируют организовать распространение около 10 тыс. георгиевских ленточек.

«Ученики школ министерства обороны России, преподавательский состав и члены семей военнослужащих проведут в общественных местах в Гюмри и Ереване акции по распространению георгиевских ленточек и просветительскую работу среди молодежи с рассказами об истории и значении символов Победы над фашизмом», — говорится в сообщении.

«Главной целью военно-патриотической акции мы видим стремление напомнить обществу и молодому поколению, в частности, какой ценой советский народ выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, кем должны гордиться, о ком помнить», — отметил заместитель командира соединения по работе с личным составом полковник Алексей Полюхович.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» специалисты отдела по работе с личным составом соединения также проводят активную работу с ветеранами и членами семей погибших советских воинов по сбору фронтовых историй, писем и экспонатов, которые займут достойное место в музее воинской части в Гюмри.

В Дни празднования Победы в Великой Отечественной войне сотрудники музея проведут выставку «Наша Победа», на которую будут приглашены ветераны войны и гости российской военной базы.

Впервые подобная акция была проведена в соединении по инициативе командования в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.