Москва, 19 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступая на съезде Cоюза машиностроителей в Москве 19 апреля заявил, что Россия заняла в мире второе место по экспорту оружия, сообщают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, в 2015 году Россия экспортировала вооружений на $14,5 млрд. При этом рост объема производства продукции ОПК в прошлом году вырос почти на 13%, а производительность труда оборонно-промышленного комплекса с 2007 по 2015 год увеличилась втрое.

Глава государства отметил, что рост производительности труда обеспечен внедрением новых технических решений. «Это настоящий рекорд среди отраслей отечественной экономики», — сказал Путин.

Напомним, 14 апреля в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что операция вооруженных сил РФ в Сирии оказала существенное влияние на интерес к технике российского производства за рубежом.

«По нескольким видам вооружений мы не можем выполнить запросы внешнего рынка, скажем, по системам ПВО, и именно по этом и в том числе поэтому были вынуждены построить три новых производства этой техники», — отметил президент.