Москва, 19 апреля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Несмотря на неблагоприятную внешнюю, конъюнктуру, уровень добычи нефти стал рекордным в 2015 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства за 2015 год в Госдуме.

wallspaper.ru Добыча нефти

«Конечно ТЭК, находился под воздействием положения на рынке, но тоже показал достойные цифр. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, санкции против нашей страны, в России было добыто более полумиллиарда тонн нефти. Это рекордный результат за всю историю страны», — сказал он.

Рост доходов отрасли произошел не только из-за девальвации рубля, но и из-за налогового маневра, добавил премьер.