Москва, 19 апреля, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Встреча стран-экспортеров нефти в Дохе не стала провалом, потому что о позиции сторон было известно заранее. Сами же переговоры — шоу, заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник сегодня, 19 апреля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Не считаю переговоры нефтепроизводителей в Дохе о заморозке провалом. Это было заранее известно. То есть нельзя называть то, что было заранее известно, провалом. Иран объявлял свою позицию изначально — что он не готов присоединиться к заморозке, а уж тем более к каким-то ограничениям, снижениям», — высказал свою точку зрения эксперт.

Америка, поясняет Пасечник, как некартельный игрок тоже не принимала участия в переговорах, хотя является одним из крупнейших мировых нефтепроизводителей. Поэтому с самого начала было понятно, что «дальше беллетристики дело не уйдет». Аналитик также отметил, что сама встреча была похожа на шоу:

«То они там во дворце собрались, то отложили встречу, то где-то кто-то что-то передумал, где-то вдруг пересмотрел позицию. Саудиты вдруг решили посмотреть под другим ракурсом на всю историю, именно почему-то в этот день».

Скоро начнутся новые раунды переговоров. Реперная точка — заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июне 2016 года. После мероприятия может состояться какая-либо тематическая встреча по заморозке. Страны-производители черного золота посмотрят на цены на нефть, на количество участников, так как кто-то может изменить свою позицию. Однако что касается России, то она уже не будет кормиться повышенными ожиданиями, объяснил Александр Пасечник.

«Мы поняли, что с арабами иметь дело, конечно, можно, не то чтобы осторожно. Видите, каких-то действенных решений финальных достичь не удалось. Все думали, что будет какая-то бумага общая с формулировкой, даже этой бумажки-то не нарисовали, не вывели. Надо понимать, что переговоры переговорами, а все смотрят в разные стороны. У каждого своя позиция».

Для России заморозка добычи нефти на уровне 11 января стала бы прекрасным сценарием, так как тогда было установлено рекордное производство. При условиях добычи таких объемов на протяжении всего года, по его окончанию может быть примерно двухпроцентный рост, отмечает эксперт. Аналогичная ситуация произошла бы и в Саудовской Аравии, если бы они подписали соглашение, так как январь у саудовских нефтяников тоже выдался удачным.

Пасечник объяснил: «Мы бы естественные процессы разменивали на искусственные ближневосточные. Это отлично было бы, конечно, для нас. Но этого не произошло. Не надо было возлагать большие надежды нам на эти все дискуссии. Они будут протекать дальше. Вся эта беллетристика никуда не денется».

Спекулянты следят за этими процессами, но они тоже всё понимают, если сравнить волатильность, которая была в преддверии встречи, с той, которая была по итогам встречи, то можно считать, что биржи практически не прореагировали на эти итоги. Бывали просто какие-то отдельные заявления, которые могли шатнуть биржи на 6—8%. Но здесь изменения были в пределах 3—4%. Тем более, что ценник находится давно за 40-долларовым рубежом по маркерам, например, по Brent, обращает внимание руководитель аналитического управления ФНЭБ.

«Будем смотреть дальше. Будем жить в условиях все-таки фундаментальных взглядов, а не в условиях слухов и каких-то догадок. Естественные тенденции на рынке, фундаментальные характеристики тоже меняются постепенно. Так что здесь излишек предложений, возможно, будет съеден в течение года, и рынок сбалансируется», — предположил Александр Пасечник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в воскресенье, 17 апреля, в Дохе — столице Катара — состоялась встреча стран-производителей нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Несмотря на ожидания, переговоры не увенчались успехом: стороны не смогли договориться по поводу условий заморозки объемов добычи нефти.