Киев, 19 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным ему удалось согласовать алгоритм освобождения из тюрьмы в РФ украинской диверсантки Надежды Савченко, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном Порошенко отметил, что для него освобождение «украинцев из российского плена» имеет принципиальное значение.

Он также заявил о готовности «задействовать все рычаги, которые находятся в моем распоряжении» как главы государства, для того, чтобы вернуть на Украину Савченко и других граждан страны.

«Именно поэтому я инициировал этот разговор с Путиным», — подчеркнул Порошенко, уточнив, что в нем сторонам «удалось согласовать определенный алгоритм освобождения Надежды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима. Суд признал её виновной в убийстве двух российских журналистов и незаконном пересечении российской границы в 2014 году.

19 апреля президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал освободить украинскую диверсантку Надежду Савченко, а также попросил о допуске к осужденной гражданке Украины украинских и немецких врачей.