Москва, 19 апреля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для России формат «Большой восьмерки» (G8) остался в прошлом и реанимировать его нет смысла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трудности формата G8

«Мы не видим необходимости реанимировать то, что осталось в прошлом», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса», готова ли РФ возобновить работу в этом формате. «Это повторение пройденного, здесь нет никакого элемента новизны, поэтому участие России в «группе восьми», на мой взгляд, совершенно неактуальный вопрос», — подчеркнул замминистра.

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик отметил актуальность приведенных слов, которые дают понять, что Россия способна защищать свой суверенитет и действовать независимо от политического курса других стран, в рамках своих национальных интересов:

«Очень своевременное и нужное заявление МИД России. Рябков дал понять, что Москва больше не собирается реагировать на попытки манипулировать Россией «ГМО-морковкой» в виде нашего возвращения в G8. Посыл — «Будете хорошо себя вести, а мы…» и далее перечень ништяков, которые, по мнению Запада, могут посыпаться на нашу голову — больше не работает. Тем самым Москва показывает, что больше не позволит Западу с собой разговаривать с неоколониальных позиций. Показывает, что проигрыш одной битвы, пусть и протяженностью в двадцать пять лет, не является поражением в войне. Мы и не такое проходили — согласно официальной версии истории были под монголами 200 лет, и ничего — где те «монголы» и где Россия?

Поэтому Запад может больше не пыжиться и не изображать из себя «старшего» по двору. В этом плане заявление главы германского МИД Штайнмайера относительно того, кто и как себя должен вести, желательно, должно стать последним, чтобы западных политиков не стали поднимать на смех собственные избиратели. G8 — умерла, так умерла. России больше не нужен этот формат.

Поэтому отныне Запад должен на будущее думать, что и как делать в отношении России, чтобы не оказаться в будущем у «разбитого корыта» G8, НАТО и так далее, по списку».