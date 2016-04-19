Нижний Новгород, 19 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. «Несмотря на обвинительный характер приговора, мы им не удовлетворены. За процессом следило всё полицейское сообщество города, которое теперь, по сути, получило сигнал: можно пытать, гонясь за раскрываемостью, максимум, что вас ждет — условный срок», — заявил юрист «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрий Утукин, комментируя решение суда по делу шестерых нижегородских полицейских, получивших условные сроки за пытки задержанных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

По словам Утукина, больше двух лет по делу работали представители Следственного комитета, которым, несмотря на беспрецедентное давление со стороны МВД, все же удалось завершить расследование дела, вынести обвинительное заключение и направить дело в суд.

«Потерпевшие неоднократно жаловались на угрозы со стороны подсудимых, одна из свидетельниц отметила, что сотрудники полиции пугали ее, когда она вынашивала ребенка. Теперь, когда преступники остались на свободе, мы не можем быть уверены в безопасности потерпевших, учитывая, что даже представители госзащиты уже отказывались их защищать. Конечно, мы будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции», — отметил Утукин, представлявший в деле интересы потерпевших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде шестеро сотрудников отдела полиции №1 УМВД получили условный срок за пытки задержанных, сообщили в СК РФ. Среди осужденных заместитель начальника отдела, начальник отдела уголовного розыска, два заместителя начальника отдела уголовного розыска, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска и оперуполномоченный отдела уголовного розыска.

В ходе расследования было установлено, что в марте 2012 года четверо сотрудников полиции несколько часов пытали двоих мужчин, заставляя их признаться в якобы совершенных преступлениях. В результате один из потерпевших подписал явку с повинной, второй — так и не согласился дать признательные показания.