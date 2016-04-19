Москва, 19 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Сельское хозяйство демонстрировало уверенный рост по всем позициям, по итогам года прирост составил 3%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе отчета о деятельности правительства в 2015 году в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев

«Впервые выполнили 5 из 8 показателей доктрины продовольственной безопасности. Обеспечили рынок мясом и мясопродуктами отечественного производства, не по всем позициям, но обеспечили и уже наращиваем экспорт», — заявил премьер.

По его словам, будет создана большая правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, которую возглавит сам Медведев.