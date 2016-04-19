Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В семействе воздушных судов авиакомпании «Россия» пополнение. «Новый самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BCP получил имя «Ростов-на-Дону», — написали на своей страничке в соцсети Facebook представители компании. Как прокомментировали пользователи эту новость, борт уже ждут в донской столице, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

facebook.com/RossiyaAirlines Самолет «Ростов-на-Дону»

Отметим, что это не первый самолет, получивший имя. Так, в апреле Airbus A319 с бортовым номером VQ-BCO назвали в честь города-героя Волгограда. А в честь северной столицы, в которой базируется авиакомпания, назван Boeing 747. Его имя — «Санкт-Петербург».

Напомним, что авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.