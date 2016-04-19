Ярославль, 19 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. 1−9 мая 2016 года в Ярославской области пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, сообщает региональный департамент культуры.

фото bf.abiatec.ru Юрий Башмет

Основной площадкой фестиваля станет Концертный зал им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, закрытие состоится в КЗЦ «Миллениум». Концерты пройдут также в Рыбинске, Мышкине, Борке, Гаврилов-Яме, пос. Некрасовское, Борисоглебском, Красном Профинтерне.

С момента рождения фестиваля программа его мероприятий и число участников постоянно расширяются. В этом году мероприятие соберет музыкантов из Испании, Китая, Бельгии, Италии, Кореи, Франции, Молдавии, России, Египта. В программе запланированы творческие встречи с артистами, которые пройдут после концертов 2, 4 и 5 мая. Кроме того, традиционные конкурсные прослушивания во Всероссийский молодежный симфонический оркестр Юрия Башмета в этом году будет проходить в формате съемок телепроекта «Оркестр» телеканала «Культура».

Специальным проектом фестиваля станет выступление египетского хора «Al-Tariqa Al-Gazoulia Ensemble», в исполнении которого прозвучат арабские духовные песнопения. В концерте «Пекинская опера и Европейский романтизм» певцы Шанхайской оперы Йили Шен и Кун Кву исполнят фрагменты из китайских национальных опер. Также свое искусство ярославскому зрителю продемонстрируют один из самых известных арфистов современности Ксавье де Местр, камерный оркестр «Виртуозы Италии», победители Международного конкурса им. П.И. Чайковского и других престижных состязаний Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рамм (виолончель), лауреаты международных конкурсов Ксения Башмет (фортепиано), Анастасия Тимошенко (скрипка), Александра Конунова (скрипка, Молдова), представители Академии Королевы Софии (Испания).

Кульминационным событием фестиваля станет «Кармен» — авторская фантазия Юрия Башмета по мотивам произведений Мериме, Бизе и Щедрина. Постановка будет представлена на закрытии мероприятия при участии солистки Мариинского театра Ирины Шишковой (сопрано), солистов Большого театра Максима Пастера (тенор), Олега Цыбулько (бас). Также в ней задействованы драматические актеры и солисты балета Большого театра.